CHP yine kaos peşinde

Darbecilere direnen sivillere KHK ile getirilen ceza muafiyeti, kaos sevici CHP ile FETÖ güdümlü medya tarafından çarpıtılarak, hainler korunmaya çalışıldı.

İÇ SAVAŞ ÇIKARMIŞ!

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 121’inci maddesiyle 15 ve 16 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimine karşı direnen sivil vatandaşlara ceza muafiyeti getirildi. Bu durum, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” şeklinde açıkça vurgulandı.

HEPSİ AYNI YALANDA BİRLEŞTİ

Kaos sevici ana muhalefet partisi CHP ve FETÖ ayarlı medya bu maddeyi çarpıtarak, iç savaş hazırlığı gibi göstermeye çalıştı. CHP'si, HDP'si, İyi Parti'si aynı yalanda birleşti. Maddede açıkça ‘15 Temmuz ve devamı’ yazmasına rağmen bunu çarpıtan bu odaklar, iç savaş çıkacak algısı yaratmanın peşine düştü. FETÖ ayarlı medya da hemen desteğe geçti, aynı algı oyununa ortak oldu. Başta Doğan medyası olmak üzere bazı yayın organları da provokasyonu körükledi.

SUÇLADIKLARI AYM’YE GİDECEK

Kara propagandanın başını çeken CHP yönetimi, olağanüstü toplandı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, son çıkartılan 695 ve 696 sayılı KHK’ları akıl almaz şekilde çarpıttı. Türkiye’nin 17 aydır sıkıntı yaşadığını, bunun vebal sahiplerinden birinin Anayasa Mahkemesi olduğunu iddia eden Tezcan, “Şimdi, o Anayasa Mahkemesi’ne bir tövbe istiğfar etme fırsatı vereceğiz. Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz” dedi.

FETÖ’NÜN KOLTUK DEĞNEĞİ CHP

Daha önce de silahlı insansız hava araçlarının PKK’lı teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, FETÖ'cü hainlere tep tip tulum giydirilmesi kararından rahatsız olmuştu. Tanrıkulu, kararname çıkar çıkmaz “Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir” ifadesini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de kararın ‘cellatlığa özendirme' olduğunu öne sürerek, “Uygulanması mümkün değil, uygulanırsa iç çatışmalar çıkar” sözleriyle kaos planını körüklemeye çabaladı.

AÇIK OLAN KHK MADDESİ, ÖZELLİKLE ÇARPITILDI

YORUMLAR ART NİYETLİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, habercilerin sorularını yanıtladı. Gül, KHK'daki düzenlemenin sadece darbeyi önlemeye yönelik fiillere has yargılanmama anlamında güvence getirdiğini vurguladı. Onun dışında başka fiiller ve yanlış bir tavır varsa hukukun bunu asla korumayacağını kaydeden Gül, şöyle konuştu:

HÜKÜMETİMİZİN İRADESİ

“Burada elbet ifadeyle ilgili uygulamada da farklı eksiklikler kamuoyunda anlaşılır ya da yargılamada farklı bir tavır ya da durum ortaya çıkarsa elbette lafzi anlamda metindeki ifadeler değiştirilebilir ama çıkartılan hükümetimizin bu konuda iradesi muradı, kapsamı bu şekildedir. Bunun ötesinde yorumlar yapmak art niyetlidir.” [Kaynak: Güneş]