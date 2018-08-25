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CHP'de '10 Aralık Hareketi'nin partiyi ele geçirme planı ortalığı karıştırdı

CHP'de başını Salıcı ve Kaftancıoğlu'nun çektiği '10 Aralık Hareketi'nin partiyi ele geçirme planı ortalığı karıştırdı.

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CHP'de başını Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun çektiği "10 Aralık Hareketi"nin partiyi ele geçirme planı ortalığı karıştırdı.
 
Ulaşılan kulis bilgilerine göre, yeni hareketin partiyi ele geçirme planına tepki gösteren partililer "9 Eylül Platformu" adı altında bir bildiri yayımlama kararı aldı. CHP'nin Kılıçdaroğlu, İnce ve 10 Aralık Hareketi'nden bir isimle yoluna devam edemeyeceği görüşünün savunulacağı bildiride yeni bir kurultay çağrısı yapılacağı öğrenildi.
 
Bu arada olası bir kurultayda genel başkanlığa aday olacağı belirtilen Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'in ise kendilerine "3. Yol Hareketi" adını veren bir ekibin adayı olarak 9 Eylül günü Ankara'da adaylığını açıklaması bekleniyor. (Takvim)

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