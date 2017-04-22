Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumunda milletin iradesini yok sayan CHP'de "367 ruhu" hortladı. 2007 yılında Meclis'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde attığı adımlar ve AYM'ye yaptığı başvuru ile Türk siyasi tarihine geçen 367 krizinin mimarı olan CHP bu kez yüzde 51.4'lük "evet" oyuna rağmen şimdi de referandum sonuçları için aynı taktiği izliyor. 18 maddelik anayasa değişikliğiyle hayata geçirilecek yeni sistemin milletten aldığı vizeyi görmezden gelen CHP, gerek parti tabanından gerekse de 'hayır' cephesinden gelen baskıyı karşılamak üzere sonuç alınamayacak hukuki girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

DANIŞTAY'IN KAPISINDA

CHP, referandumun iptali için yaptığı başvuru YSK tarafından reddedilmesine rağmen dün de Danıştay'ın kapısını çaldı. YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili işleminin iptalini isteyen CHP, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'ye yapılması planlanan başvurular için de çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Binali Yıldırım da CHP'nin girişimlerini beyhude olarak yorumlarken,"Millete gittik, kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikâyetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir. YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerinde yargı yolu yoktur. Buna rağmen gidebilirler mi? Gayet tabii istedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez" diye konuştu.

HEDEF KOLTUĞU KORUMAK

Referandum konusunda 367 benzeri krizlerin peşine düşen CHP'de hedef ise tabandan yavaş yavaş yükselmeye başlayan 'Kemal istifa' sloganlarını bastırmak ve önümüzdeki günlerde harekete geçmesi beklenen parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmek. 2010 yılından bu yana girdiği referandum, yerel seçimler, genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa değişikliği referandumu olmak üzere 8 kez parti tabanını 'hüsran'a uğratan ve başarısız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK, Danıştay, AYM, AİHM gibi tüm yasal süreçleri sırasıyla uygulamaya koyarak partide 'genel başkanlık yarışı' ve hesaplaşmanın önünü kesmeyi hedefliyor. CHP kulislerinde de parti içi muhalefetin referanduma ilişkin tartışmaların ve itiraz süreçlerinin sona ermesini beklediği ve ardından harekete geçmeyi planladığı dile getiriliyor.

UYUM YASALARININ DERDİNDE

YSK'nın kararlarının kesin olmasına rağmen kamuoyunda 'nafile çabalar' olarak yorumlanan Danıştay'a başvuru hamlesini yapan CHP, referandum sonuçlarını tanımadığını açıklasa da Meclis gündemine gelecek uyum yasaları için de strateji belirleme derdine düştü. CHP, uyum yasalarının görüşmelerine ya hiç katılmayacak ya da sert muhalefet edecek. (Sabah)