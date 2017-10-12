CHP’de adaylık kavgası başladı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK’yla kol kola olan anamuhalefet partisi CHP’de şimdi de belediye başkanlıkları için adaylık kavgası başladı. Hiziplerin ve olağanüstü kurultayların partisi olan CHP’de, 2019 Mart’ında yapılacak yerel seçimlere 1 yıldan fazla bir süre kala kulisler hareketlendi.

Kaset kumpasıyla boşalan CHP koltuğuna oturduğu 2010 yılından beri tam 8 kez seçimlerden yenilgiyle ayrılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 2019 Mart’ındaki yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için kendisine yakın isimlerden bir heyet oluşturdu. Heyet, büyükşehirlerde kanaat önderleriyle görüşmelere başladı.

Bu kapsamında, CHP’nin başkent için öne çıkan ismi, önceki seçimde aday olan, ancak AK Parti’li Melih Gökçek’e yenilen Mansur Yavaş. Genel başkanlık hevesi yarım kalan Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Ankara için konuşuluyor. İnce’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi için de aday yapılabileceği belirtiliyor.

İlk açıklayan Hamzaçebi

CHP’de İstanbul Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu. Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Engin Altay ile Gürsel Tekin isimleri de öne çıkıyor. Mustafa Sarıgül’ün ise yeniden Şişli’yi istediği belirtiliyor.

İzmir’de Balbay ismi

İzmir’de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda konuşulan isimler arasında. Adana için Zeydan Karalar, Antalya için Ümit Uysal, Mersin için eski bakanlardan İstemihan Talay’ın adı kulislerde en çok konuşulan isimlerden.