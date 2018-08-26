CHP’de hizipler savaşı başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında büyük darbe yiyen CHP’de, olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanmıştı. Genel Merkez’in karşı çıktığı kurultay delege tartışmalarına neden olmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre parti içinde şimdi de hizip savaşları yaşanıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde kendilerine pozisyon kazandırmak isteyen 5 hizip, yoğun bir faaliyet içine girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Genel Merkez grubu, Muharrem İnce’yi destekleyen ‘Değişim ve Umut Grubu’ ile Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ grubu kendini göstermişti. Olağanüstü kurultay tartışmalarının yoğunluğu düşerken iki grup daha ortaya çıktı. Kendilerine ‘sol kanat’ diyen grup ile ‘3.yol’ grubu. Ercan Karakaş gibi isimlerin oluşturduğu Sol Kanat, partinin kuruluş yıl dönümü için bir bildiri hazırladıklarını kamuoyuna duyurdu. 3.Yol Grubu’nun ise eski Genel Sekreter Önder Sav’a yakın isimlerden oluştuğu öğrenildi.

PARTİ İYİCE KARIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce basına yaptığı açıklamada “Parti içi hizip çatışmalarına, partinin genel politikalarına aykırı ifadelere artık kesinlikle izin yok”demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu kesin tavrına rağmen, onu destekleyenlerin dışında parti içi muhalefet eden 4 grup oluştu.

O VİDEOYU KALDIRDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim propaganda konuşmasında “Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olacak; ben seçilirsem dolar yükselmeyecek” dedi. Buna ilişkin videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak ABD’nin kur üzerinden yürüttüğü ekonomik savaş halkta büyük bir dayanışmaya yol açınca İnce, bu videoyu paylaşımdan kaldırdı. Videoyu dolaşımda kaldırmasında dolar operasyonunun başarısız olmasının etkili olduğuna dair değerlendirmeler de yapıldı.

CHP NEREDE YAŞIYOR

Parti içi hizip savaşlarının yaşandığı CHP’nin, ulusal ve uluslar arası sorunlara karşı tutumu da tartışma yarattı. Türkiye’ye karşı dolar kuru üzerinden başlatılan ekonomik savaş sonrası, halk tek yürek oldu. ABD’ye karşı halk yastık altındaki dövizlerini bozdururken ve Amerikan mallarına boykot uygularken, CHP’de şok edici açıklamalar yapıldı. Emperyalist baskı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘Ekonomi batıyordu, acı reçete kaçınılmazdı, kusursuz bir plan yapıldı, Trump’ paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma Erdoğdu takipçileri bile “Kafalar yine bir milyon, ne içiyor bunlar” diye tepki gösterdi.