CHP, 36. Olağan Genel Kurultayı’nı 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirecek. Kurultay için mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 3 isim daha adaylığını açıkladı. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna talip olan isimlerin resmen aday olabilmeleri için kurultay delegelerinin en az yüzde 10’nunun (127) imzasını toplaması gerekiyor. Kurultay için geri sayım sürerken, CHP’de imza savaşları da yaşanıyor. Eski İstanbul Borosu Başkanı Ümit Kocasakal, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı rakip olacaklarını açıkladılar.

EN AZ 127 DELEGE LAZIM

CHP tüzüğüne göre adaylıklarını açıklayan isimlerin genel başkanlık seçimine katılabilmeleri için delegelerin yüzde 10’un imzasını alması gerekecek. CHP’nin toplam bin 266 delege bulunuyor. Buna göre her aday adayının en az 127 delegenin imzalı desteğine ihtiyacı olacak. Bu kapsamda adaylar, delegeler üzerinde yoğun bir markaj gerçekleştiriyor. Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki genel merkezin, diğer adaylara imza verilmemesi konusunda teşkilatlar üzerinden yoğun bir çalışma başlattığı konuşuluyor. İl kongrelerinde muhalif adayların tepki oylarını toplaması, genel merkezde benzer durumun kurultayda yaşanma korkusunu beraberinde getirdi. Bu nedenle de genel merkez muhalif aday sayısının artmasını istemiyor. Genel merkezin bu tutumu ise muhalif isimlerin tepkisini çekiyor.

Kılıçdaroğlu’nun tek Genel Başkan adayı olduğu geçen kongrede 450 kişi 52 kişinin seçileceği PM üyeliğine aday olmuştu, 36. Olağan Kurultay’da bu rakamın daha da yüksek olması bekleniyor.

MÜCADELE ÇOK KIZIŞACAK!

CHP’nin Genel Başkan adaylarından Muharrem İnce yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun başkanlık için delegelere baskı uygulayıp zorla imza topladığını ileri sürmüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise bu iddianın gerçek dışı olduğun yanıtı vermişti. Kurultay sürecinde son bir haftaya girerken CHP içerisinde imza mücadelesinin daha da kızışması bekleniyor. CHP bir diğer mücadele alanı ise Parti Meclisi’ne girebilmek için veriliyor.

Kaynak: Akşam