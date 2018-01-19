CHP’de ‘koltuk’ kavgası 

Son olarak HDP’ye yakın bir ismi İstanbul İl Başkanlığı’na getirmesiyle hem dışarıdan hem de parti içinden okları üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3-4 Şubat’ta yapılacak olağan kurultayda rakipleri artıyor. “HDP’ye göz kırpanlarla işimiz yok” diyen Ümit Kocasakal’dan sonra, Muharrem İnce de Pazartesi günü adaylığını açıklayacak.

‘MİLİTAN’ TETİKLEDİ

Parti içindeki ulusalcı kanadın hareketlenmesinde en önemli etkenlerden biri, HDP’ye yakın duruşuyla dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanı seçilmesi oldu. Eski İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal, Kaftancıoğlu’nun seçilmesinin ardından genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun “adalet yürüyüşü”ne karşı çıkan isimlerden olan Kocasakal, adaylığını açıkladığı toplantıda Kaftancıoğlu’na yüklendi: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Atatürk’le barışık bütün yurttaşların partisi olan CHP yüzde yüz yerli ve millidir.” Kocasakal, Kılıçdaroğlu dönemine de en net eleştiriyi yaptı: “Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş kuruluştadır.”

İNCE DE AÇIKLAYACAK

Daha önce olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşmadığı için olağan kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak edilen eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, aday olmaya karar verdi. Parti içinde son görüşmeleri yapan İnce’nin Pazartesi günü genel başkanlığa aday olacağını açıklayacağı öğrenildi. Kaftancıoğlu olayıyla birlikte ulusalcıların parti içindeki tepkilerinin yükselmesi, hem İnce, hem de Kocasakal cephesinde “şanslarını arttırdı” olarak değerlendiriliyor.