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CHP’de ‘koltuk’ kavgası 

İstanbul İl Başkanlığı’na ‘militan’ Kaftancıoğlu’nun seçilmesi CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçların çekilmesine yol açtı. Ümit Kocasakal’ın ardından Muharrem İnce de adaylığını açıklıyor. 

  • Şerife Güzel/ ANKARA
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Son olarak HDP’ye yakın bir ismi İstanbul İl Başkanlığı’na getirmesiyle hem dışarıdan hem de  parti içinden okları üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3-4 Şubat’ta yapılacak olağan kurultayda rakipleri artıyor. “HDP’ye göz kırpanlarla işimiz yok” diyen Ümit Kocasakal’dan sonra, Muharrem İnce de Pazartesi günü adaylığını açıklayacak. 

‘MİLİTAN’ TETİKLEDİ 

Parti içindeki ulusalcı kanadın hareketlenmesinde en önemli etkenlerden biri,  HDP’ye yakın duruşuyla dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanı seçilmesi oldu. Eski İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal, Kaftancıoğlu’nun seçilmesinin ardından genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun “adalet yürüyüşü”ne karşı çıkan isimlerden olan Kocasakal, adaylığını açıkladığı toplantıda Kaftancıoğlu’na yüklendi: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Atatürk’le barışık bütün yurttaşların partisi olan CHP yüzde yüz yerli ve millidir.” Kocasakal, Kılıçdaroğlu dönemine de en net eleştiriyi yaptı: “Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş kuruluştadır.”  

İNCE DE AÇIKLAYACAK 

Daha önce olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşmadığı için olağan kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak edilen eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, aday olmaya karar verdi. Parti içinde son görüşmeleri yapan İnce’nin Pazartesi günü genel başkanlığa aday olacağını açıklayacağı öğrenildi. Kaftancıoğlu olayıyla birlikte ulusalcıların parti içindeki tepkilerinin yükselmesi, hem İnce, hem de Kocasakal cephesinde “şanslarını arttırdı” olarak değerlendiriliyor.

MHP: CHP çılgına döndü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, CHP’ye yüklendi. CHP’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke ve millet menfaatlerini esas alan, çözüm ve çare üreten politikaları karşısında adeta çılgına döndüğünü belirten Öztürk, şunları söyledi: “CHP Grup Başkanvekili sıfatı taşıyan Özgür Özel isimli zat, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sözlerini çarpıtmayı özel bir görev edinmiş durumdadır. Bu şahsın ne kalibresi, ne tecrübesi, ne de adamlığı Bahçeli’nin sadakası dahi olmayacak seviyededir. Özel, Bahçeli’nin değerlendirmeleri karşısında bir çıldırmışlık psikoloji ile kendini kaybetmiş şekilde önüne  uzatılan her mikrofona yalan ve iftira saçıyor. Genel Başkanımızın da dediği gibi bu kudurmuşların aşıları, inşallah 2019’da sandıkta yapılacaktır.”

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