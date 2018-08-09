CHP'de koltuk kıyımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim talepleri sonrasında topladığı Merkez Yönetim Kurulu’nın(MYK) ardından ‘A takımı’nı yenilemeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun öncelikle, 18 kişilik MYK’nın sayısını azaltacağı belirtiliyor. Partideki önemli koltuklarda da değişim beklenen CHP’de kulislere sızan bilgilerde, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, diğer yöneticilerden Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Aykut Erdoğdu ve Muharrem Erkek’in değişebileceği öne sürülüyor.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ İSİM

Tepkilerin odağındaki isim olarak Parti Sözcüsü ve parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Tezcan’ın öne çıktığı kulislerde dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun, en azından parti içinden yükselen eleştirilerin karşılığını vermiş olmak adına Tezcan’ın üzerini çizebileceği belirtiliyor.

UZAKLAŞTIRABİLECEĞİ İSİMLER

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin sandıklardan gelen sonuçlara doğru şekilde ulaşamamasının sorumlusu olarak topun ağzındaki bir diğer isim olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun, “seçim sonuçları başarısızlığı”nın faturasını da Adıgüzel’e kesebileceği iddia ediliyor. Sendikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa’nın da, “eski”lerden kalan ve parti içindeki yıpranmışlığı gerekçesiyle yönetimden uzaklaştırılacak isimlerden biri olabileceği üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu’nun, mevcut yönetimden yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la yola devam etme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

A TAKIMI’NA ALACAĞI YENİ EKİP

Kılıçdaroğlu’nun A takımına alması beklenen yeni isimlerin başında ise eski İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın olacağı kulislerde dile getiriliyor. İmza sürecinde muhaliflere prim vermeyip Kılıçdaroğlu’na destek veren teşkilat mensuplarının, yerel seçimlere hazırlanıldığı bir süreçte parti teşkilatının kontrolünü kendilerine yakın bir isme bırakılmasını istedikleri belirtiliyor. Salıcı’nın, imza vermeyen ve Genel Merkez’e destek çıkan teşkilat mensuplarının talebi doğrultusunda yeni dönemde teşkilatın başına geçirilebiieceği dile getiriliyor. Genel Merkez’e eleştirileriyle muhalefet cephesinde yer almasına rağmen, verdiği imzayı muhaliflere teslim etmeyerek ayrışan Haluk Pekşen’in de yine parti yönetimine alınacak isimler arasında olabileceği belirtiliyor.

KOLTUKLU EYLEM

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, yönetimin değişmesi için CHP Genel Merkezi önünde evinden getirdiği koltuğa oturarak eylem yaptı. CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmaya başladı. CHP’de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Partisiyle ilgili herhangi bir problemi olmadığını kaydeden Canyurt şöyle konuştu: “Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Genel merkez yöneticilerini partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok. Yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı onu da getirdim buraya oturuyorum, aynen evimde yaptığım gibi. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence.”