CHP’de ‘koltuk savaşı’nda son raund

Böylelikle CHP’de aylardır süren ‘koltuk savaşı’nda son raunda geçilmiş oldu. Bay Kemal’i genel başkanlık koltuğundan etmek isteyen Muharrem İnce ve muhalifler 630 imzaya ulaştıklarını iddia ettiler.

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak CHP’den daha fazla oy alan ve sonrasında Bay Kemal’i genel başkanlıktan etmek için kendine yakın isimlerle bir kez daha yola çıkan İnce ve muhalifler seçimli kurultay için bir engeli daha aştı.

FETÖ ve PKK’nın adeta sözcülüğünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için yola çıkan Muharrem İnce ve ekibi olağanüstü kurultay için 630 imza topladı. Şimdi gözler koltuğuna yapışan Bay Kemal’e çevrildi. Kılıçdaroğlu ya kendisini istemeyen muhaliflerin topladığı imzalara saygı gösterip olağanüstü seçimli kurultaya gidecek ya da muhalifler yargı yoluna başvuracak.

YETERLİ SAYI YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için verilen imzalara ilişkin, “İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor ama incelemeler devam ediyor. Geri çekilen imzalar da var. Zaten sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek. Olağanüstü kurultay için yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz” ifadesini kullandı.