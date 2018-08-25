CHP’de belediyeler için koltuk savaşları da başladı

24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan kurultay tartışmalarını savuşturan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu yerel seçim öncesi yeni sorunlar bekliyor. Milletvekillerine belediye başkanı adaylığı yolunu kapatan Kılıçdaroğlu’na partinin ağır toplarından tepki var. Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’yle savaşında yanında yer alan Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan’la arasına kara kedi girdi.

TEZCAN, AYDIN’A TALİP

Kılıçdaroğlu, 2012’den beri MYK’da yanından ayırmadığı Bülent Tezcan’la ilk defa ters düştü. 24 Haziran seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu’nun MYK’da yaptığı değişiklikle kızağa çekilen Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladı. FETÖ’cü danışman Erkan Karaarslan yüzünden yıpranan Özlem Çerçioğlu’nun koltuğuna talip olan Tezcan’a olumsuz yanıt geldi. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’na ilk destek verenlerden biri olan Çerçioğlu’nun adaylığı neredeyse garanti gibi.

10 ARALIKÇILARIN ETKiSİ

Kılıçdaroğlu’nun her iki isme de ‘hayır’ demesi nedeniyle partide yeni bir kriz daha yaşandığı öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu’nun hem Özkan hem de Tezcan’la yaptığı görüşmede buna gerekçe olarak parti yönetimi ve milletvekillerinden kimseyi belediye başkan adaylığı için düşünmediğini söylediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun bu kararı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yla birlikte aldığı öğrenildi. CHP kulisleri, bu kararla birlikte partide artık 10 Aralık Hareketi’nin hakim olduğunu konuşuyor.

4 MiLLETVEKiLi SIRADA BEKLiYOR

Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan dışında mevcut 4 milletvekilinin daha belediye başkanlığı için nabız yokladığı ancak Kılıçdaroğlu’nun bu isimlere de ‘olur’ vermediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Engin Altay ve Erdoğan Toprak’ın garanti ilçelerden aday olmak istedikleri kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun bu isteklere şiddetle karşı çıktığı öğrenildi.

(Akşam)