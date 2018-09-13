CHP'de KRT krizi yaşanıyor

CHP’de yüzde 51 hissesi alınan KRT daha yayına başlamadan büyük bir kavgaya neden oldu. Halk TV’ye alternatif olarak kurulacak olan televizyon kanalında tek sorumlu olmak isteyen Tuncay Özkan’a sert bir rakip çıktı. CHP’de para trafiğini organize eden Erdoğan Toprak’ın kanalda söz sahibi olmak istemesi kriz çıkarttı.

Özkan’ın “Tek yetkili benim” çıkışına Erdoğan Toprak’tan sert bir yanıt geldiği öğrenildi. CHP kulislerinde KRT krizinin yankıları konuşuluyor. Toprak’ın kanala karıştırılmaması nedeniyle yayın tarihinin ertelendiği iddia edildi.

PARA TOPLANAMADI

Televizyonun hayata geçmesi için gerekli oran paranın hala toplanamadığı, Toprak’ın bunu bilerek geciktirdiği konuşuluyor.

CHP yönetimi, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın kontrolünde olan Halk TV’ye alternatif olarak bir televizyon kanalı projesine geçtiğimiz ay start vermişti. Mali sıkıntılar nedeniyle ağustos ayının sonunda kapanacak olan KRT televizyonun imdadına CHP yetişmişti. KRT televizyonun yüzde 51 hissesi CHP tarafından satın alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kafasına bu fikri sokan ise FETÖ’cü Akın İpek’e kendi kanalını satan Tuncay Özkan oldu.

YÜKSEK DANIŞMAN MAAŞLARI GÜNDEMDE

CHP PM 14 Eylül Cuma günü saat 11:00’de Genel Merkez’de olağanüstü toplanacak. PM toplantısının günde maddeleri arasında 81 il ve ilçe başkanlığı ile CHP Brüksel ve ABD temsilciliklerinin 2017 kesin hesabının görüşülecek olması dikkat çekti.

Brüksel’de yaşayan Kader Sevinç’e, Temmuz ayı için 5,66 kur oranından; 18 bin 656 euro, Washington’da yaşayan Yurter Özcan’a da Temmuz ayı için, 4,90 kur oranından 17 bin 800 dolar maaş ödemesi kriz çıkarmıştı. Çok sayıda partili, bazı il ve ilçe binalarında çalışan emekçilere maaş ödenemezken danışmanlara ödenen bu paralara tepki göstermişti. CHP PM bu tepkilere fazla kayıtsız kalamadı. Özcan ve Sevinç’in aldığı yüksek maaşlar PM toplantısında tartışılacak.

YETKİ TARTIŞMASI

Tuncay Özkan, televizyon kanalının başına ise daha önce birlikte çalıştığı Adnan Bulut’u getirdi. Kadro çalışmaları başlamışken KRT’yi harekete geçirecek para bir türlü gelmedi. Kılıçdaroğlu’na “Televizyon kanalı benim kontrolümde olsun” diyen Erdoğan Toprak’a Özkan’dan “Tek yetkili benim” yanıtı geldi. Televizyon kanalında yetki krizi nedeniyle tartışmalar MYK toplantılarında da devam etti. Parayı ayarlaması gereken Toprak’ın bu yüzden işi yavaştan aldığı öğrenildi. KRT’nin kaç paraya alındığı açıklanamazken, Mali İşlerden Sorumlu Haluk Koç alıma karşı çıktığı için yeni MYK’da görev almadı.

PARA VER ADAY OL

KRT’yi finanse edecek paranın bir türlü toplanamaması yüzünden tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Televizyon kanalını finanse edecek parayı toplamakla görevli olan Erdoğan Toprak, yetki krizi nedeniyle işi yavaştan alıyor. Hazırlıklara başlayan Özkan, kanalda para olmayınca ekibi kurmakta zorluk çekiyor. Yerel seçimler öncesinde yayın hayatına başlayacak televizyon kanalını ise belediye başkanları ve adaylar finanse edecek. (Akşam)