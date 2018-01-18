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CHP'de kulisler hareketlendi, başkanlık adayları artıyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi. Daha önce de eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal adaylığını açıklamıştı.

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Genel başkan ve Parti Meclisinin (PM) belirleneceği CHP 36. Olağan Kurultayı'na iki hafta kala parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor.

3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak isteyenler çalışmalarına hız verdi.

 

Genel başkan ve PM'nin belirleneceği CHP 36. Olağan Kurultayı'na iki hafta kala parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Genel başkanlığa adaylık için Yalova Milletvekili İnce'nin nabız yokladığı, eski İstanbul Baro Başkanı Kocasakal'ın ise adaylık için delegelerden alması gereken yaklaşık 120 imzayı aradığı öğrenilmişti.

 

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00'de, Ankara'da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız." dedi.

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