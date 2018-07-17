Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'de kurultay imzalarında son durum

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonu 353 olduğunu duyurdu. CHP parti tüzüğüne göre en az 625 delegenin imzası gerekiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi" paylaşımında bulundu.

YARISI TAMAM

CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ´nün terör kampı görüntüledi

FETÖ´nün terör kampı görüntüledi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA