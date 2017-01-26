CHP’de kurultayın ayak seslerini hissediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis’i kilitlemeye çalışan CHP’nin, referandum sonuçlarına göre de yeni bir kurultay baskısıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. 2010’daki anayasa değişikliğinin ardından CHP’de bir lider değişiminin yaşandığını hatırlatan Elitaş, “CHP’de 2010 Anayasa değişikliği yapıldığı günlerde liderin alaşağı edilip genel başkanın getirildiği süreç söz konusuydu. Burada çok önemli hükümet etme sistemi ortaya çıkardığına göre CHP’de sanki bir kurultayın ayak seslerini hissediyoruz gibi” diye konuştu. Anayasa görüşmeleri sırasında gözlemlediği önemli tespitleri paylaşan Elitaş, görüşmeler boyunca CHP’li milletvekillerini Deniz Baykal’ın organize ettiğine dikkat çekti.

AKIL TUTULMASI

Aylin Nazlıaka’nın kendisini kürsüye kelepçeleme eylemini de Deniz Baykal’ın baştan sona takip ettiğini kaydeden Elitaş, “Anayasa görüşmeleri sırasında CHP’de bir akıl tutulması yaşandı. CHP grup başkanvekilleri gruplarına tam olarak hakim değil. Muhtemelen Genel Başkan da hakim değil diye düşünüyorum. Parti içi muhalefeti Sayın Baykal’ın körüklediğini görüyorum. Görüşmeler boyunca Sayın Baykal, genel başkanın koltuğundan hiç kalkmadı. Milletvekillerini ve grup başkanvekillerini Baykal sevk ve idare etti. Referandum sonuçlarına göre yakın bir gelecekte kurultay baskısıyla karşı karşıya olacak bir Kılıçdaroğlu göreceğiz” dedi.

BAYKAL KÖRÜKLÜYOR

“Baykal’ın Türk siyaset tarihinde önemli kimliği hizipçiliktir” diyen Elitaş, “70’lerde başladığı siyaset hayatında o günden itibaren Baykal parti içi muhalefetin en başında olmuştur. Şimdi aynı parti içi muhalefeti de Baykal’ın körüklediğini görüyorum” ifadesini kullandı.