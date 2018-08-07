 CHP’de mahkeme yolu göründü

CHP Genel Merkezi’nin, “imzaların yeterli sayıya ulaşmadığını” belirterek “kurultay yok” kararı, muhaliflerle bölünmeyi daha da derinleştirdi. Genel Merkez’in açıklaması üzerine muhalifler, “630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil” diyerek mahkeme yolunu işaret etti. Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise “Her seçenek masada” dedi.

31 İMZA GERİ ÇEKİLDİ

İmzalarla ilgili başlayan tartışmaların artık en üst seviyeye gerginliğe yol açtığı CHP’de, imzacılar ile genel merkez arasında oluşan zıtlaşma, sürenin son gününde, parti önünde oturma eylemine dönüştü. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için imza veren delegeler, “yeterli imza toplanmadı” diyen Genel Merkez’e karşı, parti önünde oturma eylemi başlattı. Çeşitli illerden gelen 15 dolayında delege, kurultay için verdikleri imzalara sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını ifade ettiler.

16 Temmuz’da başlatılan imzalarla ilgili Genel Merkez’in kararı ise muhaliflerde şok etkisi yaratacak türden oldu. Parti tüzüğünün, toplanan imzaların teslimi için tanıdığı 7 günlük sürenin sonunda Genel Merkez, kararını verdi ve “yeterli imza toplanamadı, kurultay yok” dedi. Genel Merkez’den yapılan açıklamada, noter onaylı imzaların teslim edilme saatinin 17.00 itibarıyla dolduğu hatırlatılırken, olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluğun 622 olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğunun anlaşıldığına işaret edilerek süreç, maddeler halinde şu şekilde değerlendirildi: “ 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8’dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 2 Ağustos günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5’i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. “

Açıklamada, tüzüğe göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği belirtildi.

Bu açıklama, muhalifler arasında “şaşkınlıkla” karşılandı. Muhaliflerin sözcülerinden Gaye Usluer, artık ortak bir iradenin oluştuğunu, daha önce yaptıkları açıkladıkları, “yargı yoluna gitmeme” kararlarıyla ilgili bir tepki aldıklarını vurgulayarak, mahkemeyi işaret etti. Usluer’in, kamuoyuna yansıyan, “630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil” açıklamaları, bundan sonraki süreçte hesaplaşmanın mahkeme kapılarında süreceğinin işaret fişeği olarak algılandı.

İSTİŞARE EDİLECEK

Muhalif kanattan Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise “ 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçe nek masada” dedi. Muhalefet kanadından yapılan yazılı açıklamada da “Genel Merkez Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır” denildi.