CHP’de ÖSO ve Afrin çatlağı

Zeytin Dalı Harekâtı’na şiddetle karşı çıkan CHP, millet korkusundan TSK’ya söz söylemediği için ÖSO’yu hedef seçmiş, operasyonu karalamak için Mehmetçik’in emrindeki devrimcileri terörist ilan etmişti. Operasyonun meşruiyetini zedeleme çabaları elinde patlayan CHP’de Kılıçdaroğlu devreye girerek “Afrin’e girilmemeli” sözüyle PKK’lı teröristlere dokunulmamasını isteyerek dudak uçuklaşmıştı. CHP’nin terör örgütü PKK’dan yana saf tutan açıklamalara yine bir CHP’liden cevap geldi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çicek, ÖSO konusunda partisiyle ters düştü.

Bölgeyi iyi biliyorlar

Özgür Suriye Ordusu’na yönelik kara propagandanın yanlış olduğuna dikkat çeken Çicek, Mehmetçik’in ÖSO ile işbirliği kurmasının doğru olduğunu, bu tür iftiraların operasyona zarar vereceğini dile getirerek, “TSK, emperyalist güçlerin bölgede kullandığı terör örgütlerine karşı ÖSO ile hareket etmelidir. Önde bölgeyi bilenlerin gitmesi Mehmetçik için bir güvencedir. Halkın tutumunu bilen, hangisinin terörist, hangisinin bölgedeki sakin, vatandaş olduğunu bilen onlardır. Bölge halkından faydalanmak bu tür harekatta normaldir. Dolayısıyla ÖSO ile ilgili tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

Korucu yakıştırması

“Mehmetçik harekat yapıyor ve yanında bize yurt içinde destek veren korucularımız gibi ÖSO kuvvetleri var. Eğer Mehmetçik ondan şüphelenirse, gece kendini kesebileceğini düşünürse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz yönde etkilenir. Dolayısıyla empati yaparak yaklaşmak lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum, bütün yetkilileri de bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. “Çicek, Kılıçdaroğlu’nun Afrin çıkışına ise “Bu konuda en doğru kararı bölgedeki eğitimli komutanların vereceğini düşünüyorum. Bu işler taktik işlerdir” diyerek yorumladı. (Akşam)