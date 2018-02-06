CHP'de parti içi güçlü muhalefet sinyalleri

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, partinin çok konuşulan kurultayı, geçen hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na rakip olan İnce'nin adaylık için yeterli oya ulaşamadığı tartışmaları kapsamında "49 oyu mükerrer, 127'ye ulaşamadı" denilen İnce'nin genel başkanlık oylamasında 447 oy alması, CHP kulislerinde tartışmaları da beraberinde getirdi.

İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na imza veren 300 delegenin seçimlerde oy vermediğini ileri sürerek, "kendine imza veren delegenin oyunu alamayan bir genel başkan halktan nasıl oy alacak?" dedi.

5 Eylül 2014'teki 18. Olağanüstü Kurultay sonuçlandığında seçimi kaybeden İnce, "Bir saat öncesinde sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi, şimdi rakibim değil benim Genel Başkanım'dır" derken, bu kurultaydan sonra ise delegeye baskı yapıldığını savundu. İnce, "Kurultayda genel başkan olabilirsiniz ama milletin gönlünde genel başkan olmak başka bir şeydir." sözleriyle güçlü muhalefet yapacağının sinyalini verdiği yorumlarına neden oldu.

Olağanüstü kurultay olabilir

Kurultay sonrası bazı delegelerin telefonla arayıp "imza vermediği için pişmanlık duyduğu, kendisine haksızlık yapıldığı" yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten İnce'nin açıklamalarının, genel başkanlık tartışmalarının süreceği işareti olarak görüldü.

Tüm bu yaşananların CHP'de 2019 öncesi suların durulmayacağı hatta bir olağanüstü kurultay dahi olabileceğini gündeme getirdi.

CHP'de bu yıl içinde bir tüzük kurultayı yapması planlanırken, parti kulislerinde şimdiden bu kurultayın toplanan imzalarla veya tartışmalara son vermek için genel başkan tarafından seçimli hale getirilebileceği ileri sürüldü.