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CHP’de ‘tüzük’ isyanı! 48 milletvekili ortak bildiri yayınladı

CHP’de İnce, Cihaner ve Böke’nin de aralarında bulunduğu 48 milletvekili, tüzük taslağının anti-demokratik olduğunu belirterek ortak bildiri yayımladı

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CHP'de, 9-10 Mart'ta yapılacak 19. Olağanüstü tüzük kurultayı öncesinde tüzük kavgası giderek tırmanıyor. Aralarında son kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa giren Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Tanju Özcan, Emre Köprülü ve Namık Havutça gibi isimlerin de olduğu 48 milletvekili CHP genel merkezince hazırlanan tüzük taslağına karşı ortak bildiri yayımladı."Demokratik Tüzük, Demokratik CHP, Demokratik Türkiye" başlıklı bildiride "Önce CHP'de demokrasi" hatırlatması yapıldı. Demokratik tüzüğün hangi ilkelere dayanması gerektiği ise 7 maddede anlatıldı. Tüzüğün partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeğinden hareketle ayrım yapmaksızın tüm üyelerin hak ve hukukunu koruması gerektiğine işaret edilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı: "Üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı partimizin asıl sahiplerini kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: SABAH

 

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