CHP’den ABD’ye ‘terör’ desteği

Terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahların Türkiye’ye karşı kullanıldığının tespiti sonrası köşeye sıkışan ABD’ye en büyük destek, sözde Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’den geldi. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yöneticileri PYD/PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul etmezken, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye’nin beraber hareket ettiği ÖSO’yu da DEAŞ teröristi ilan ederek Amerika’ya çifte destek verdi.

YPG’ye silahları DEAŞ’la mücadele adı altında verdiğini söyleyen ABD’ye yol gösteren CHP’li Yılmaz, TSK’yla birlikte Afrin’den YPG’yi temizleyen ÖSO’ya ‘DEAŞ’ benzetmesi yapmakla kalmadı, “Birisi de çıkıp ‘ÖSO bana göre terörist, sen de terör örgütünü yenmek için başka terör örgütü kullanıyorsun’ diyebilir” sözleriyle açıktan terör örgütü YPG’ye destek verdi ve onu silahla besleyen ABD’nin adeta akıl hocalığını ve sözcülüğünü yaptı. ABD terör örgütü YPG/PKK’yı Suriye’de son dört yıldır silahlandırırken Türkiye’nin itirazları üzerine hep “DEAŞ’la mücadele için veriyoruz. DEAŞ temizlenince toplayacağız” savunması yaptı.

ABD YARDIMINA GEREKÇE

DEAŞ’ın bölgeden temizlendiği ABD Başkanı Trump tarafından dile getirildi ama YPG’ye verilen silahlar yine toplanmadığı gibi, verdiği silahlar Türkiye’de yapılan operasyonlarda PKK’nın sığınaklarında ele geçirildi. Bu da yetmiyor gibi, Afrin’deki Zeytin Dalı harekatında TSK tankını hedef alan YPG’nin güdümlü füzesinin ABD tarafından bu örgüte sözde DEAŞ’la mücadele adı altında verilen silahlar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Tanka YPG’nin füzeli saldırısının ardından Amerika iyice köşeye sıkıştı.

Sıkışan ABD’ye en büyük yardım ise CHP’li Yılmaz’dan geldi. Mehmetçik ile birlikte Suriye’de, kendi topraklarından terör örgütü YPG/PKK’yı temizlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını DEAŞ ile irtibatlandırmaya çalışan Yılmaz, ÖSO mensuplarının DEAŞ’ı oluşturan gruplarla bağlantılı olduğunu iddia etti. Bu iddiayla da yetinmeyen Yılmaz, Türkiye’nin yanında yer alarak PKK’ya silah yardımı yapan ve bu yapılan yardımlarla Mehmetçik’in Türkiye ve Suriye’de hedef olmasına tepki göstermek yerine ABD’ye bu yardıma gerekçe üretme yoluna girdi. Yılmaz’ın “Birisi de çıkıp ‘ÖSO bana göre terörist, sen de terör örgütünü yenmek için başka terör örgütü kullanıyorsun’ diyebilir” sözleri, kamuoyunda tepkiyle karşılanırken Ankara kulislerinde bu açıklama ‘CHP’den ABD ve YPG’ye korkunç bir destek’ olarak nitelendirildi.