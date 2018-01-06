CHP'den asgari ücret ve taşeron işçi itirafı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi kurmayları, İstanbul'da ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi

Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğdu, "Taşerona bugün kadro verildiyse CHP'nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi de o günkü politikaların sonucudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, bu sözleri ile asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 14,2’lik zam oranını sahiplenmeye çalışırken, taşeron düzenlemesinin büyüklüğünü de itiraf etmiş oldu.

"HÜKÜMET DÜNYANIN EN DOĞRU İŞİNİ YAPSA BİLE YANINDA OLMAYACAĞIZ"

Taşeron ile ilgili AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki düzenlemeyi ve asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı günlerdir ağır bir dille eleştiren ve haksızlık yapıldığını iddia eden CHP’de, Aykut Erdoğdu’nun bu itirafları akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız" sözlerini getirdi.

Kaynak: Yeni Şafak