CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Moskova'daki deklerasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bu yıl hem Türkiye'de hem de dünyada çok kritik gelişmeler yaşandığını söyledi.

Suriye sorununun, 2017 yılının önemli konularından birisi olacağını dile getiren Yılmaz, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunmasına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Moskova'da başlayan ve Türkiye'nin dahil olduğu sürecin Suriye çözümü konusunda önemli bir fırsat oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, şunları ifade etti:

"Moskova'daki deklarasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur. Çünkü bölgemizde Suriye'deki iç savaşın önlenmesi, Suriye'ye bir istikrarın getirilmesi, barışın tesis edilmesi son derece önemlidir. Türkiye, kendi denetiminde tuttuğu ÖSO'yu, ayrıca desteklediği muhalifleri, rejimle ve onun etrafındakilerle barıştırıp, bir şekilde masaya oturtup Suriye'nin ortak geleceği için çalıştırmalı. Bir noktada Suriye'nin bölgesel ya da federal bir sisteme geçişinin en azından zorlaştırılması için bu sürece ABD'nin de dahili önem taşıyacaktır. Aksi halde ABD kendisini dışlanmış hissedip, Suriye'deki süreci baltalayabilir."

Yılmaz, Suriye'deki ateşkese de değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran kontrol ettikleri unsurları tutabilirlerse Suriye'de kalıcı bir ateşkes söz konusu olabilir." diye konuştu.

Irak'ta parçalanma sonucunda oluşan yapıya benzer bir durumun Suriye'de olmasının Türkiye'nin güvenliği açısından risk oluşturacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bu açıdan adımlarını daha dikkatli atması gerektiğinin altını çizdi.