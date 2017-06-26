CHP’den bir yalan daha

İftira ve yalan üzerine siyaset yapan CHP’nin bir yalanı daha ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın 15 Temmuz gazilerinin yürüyüş şovuna destek olduğu iddiasının da gerçek olmadığı belirlendi. Geçen günlerde twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Ağbaba, “yürüyüşümüze dil uzatanlara, amacını saptırmaya çalışanlara en güzel yanıtı 15 Temmuz gazilerimiz verdi. 9. Gün gazilerimizle yola çıkıyoruz” dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Gaziler destek için değil, tepki için gitmişlerdi.

TEPKİ GÖSTERDİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla çekilen fotoğrafta yer alan 15 Temmuz gazilerinden Murat Kaygusuz ve Hasan Girgin, yürüyüşe destek olmak için gitmediklerini, aksine 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ diyen CHP liderine tepki gösterdiklerini ifade etti. 15 Temmuz gecesini kastederek “Biz oraya vatanımız, milletimiz için çıktık” diyen Kaygusuz, şunları kaydetti: “Oraya kaos için çıkmadık. Kontrollü darbe diyorsunuz, bakın kontrollü darbeyi görüyorsunuz. Benim kolum, arkadaşımın bacağı, arkadaşımın ayağı ve 249 tane şehidimiz. Nasıl oluyor da kontrollü darbede bu kadar insan şehit oluyor. Bu kadar insan yaralanıyor.”

DERNEK DE KINADI

15 Temmuz Derneği de Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında gazilerle fotoğraf çekilmesinin sosyal medyada farklı şekilde yansıtılmasını kınadı. Derneğin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ağbaba, CHP’nin yürüyüşü sırasında protesto için yanlarına giden gazilerimizle fotoğraf çektirip sosyal medyada ‘Yürüyüşümüze dil uzatanlara, amacını saptırmaya çalışanlara en güzel yanıtı 15 Temmuz gazilerimiz verdi. 9. gün gazilerimizle yola çıkıyoruz’ notuyla paylaştı ancak gerçek çok farklıydı.” 15 Temmuz gazilerinden Murat Kaygusuz ve Hasan Girgin’in, yürüyüşü protesto etmek için CHP konvoyuna gittiklerini, istek üzerine konvoydakilerle fotoğraf çektirdiklerini, olayın bu şekilde saptırılmasını beklemediklerini belirttikleri aktarılan açıklamada, gazilerin söylemlerini çarpıtan CHP’nin kınandığı, gerçeklerin milletle paylaşıldığı kaydedildi.