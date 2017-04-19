CHP’den milli iradeyi gasp planında ikinci perde
Milletin demokratik tercihini 'evet'ten yana kullandığı halk oylamasının itibarına karşı mesnetsiz iddialarla savaş başlatan CHP referandumun iptalini isteyerek skandala imza atmıştı. CHP milli iradeyi gasp planında ikinci perdeyi Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin açıklamasıyla sergilemeye başladı. Demokratik yarışın sonucunu hazmedemeyen CHP'nin Sözcüsü Böke, 'Meclis'ten çekilmek' tehdidini savurdu.
16 Nisan'dan yapılan anayasa değişikliği referandumunda istediği sonucu alamayan CHP milletin zaferine gölge düşürmeye çalışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referandum sonucunu tanımıyoruz" açıklamasının ardından halk oylamasının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP işi milli iradeyi tehdide kadar götürdü.
CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun tekrar edilmesi gerektiğini belirterek "Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.
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