Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’den milli iradeyi gasp planında ikinci perde

Milletin demokratik tercihini 'evet'ten yana kullandığı halk oylamasının itibarına karşı mesnetsiz iddialarla savaş başlatan CHP referandumun iptalini isteyerek skandala imza atmıştı. CHP milli iradeyi gasp planında ikinci perdeyi Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin açıklamasıyla sergilemeye başladı. Demokratik yarışın sonucunu hazmedemeyen CHP'nin Sözcüsü Böke, 'Meclis'ten çekilmek' tehdidini savurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

16 Nisan'dan yapılan anayasa değişikliği referandumunda istediği sonucu alamayan CHP milletin zaferine gölge düşürmeye çalışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referandum sonucunu tanımıyoruz" açıklamasının ardından halk oylamasının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP işi milli iradeyi tehdide kadar götürdü. 
CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun tekrar edilmesi gerektiğini belirterek "Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Milletin kararı nettir, sonuç evettir

Başbakan Yıldırım: Milletin kararı nettir, sonuç evettir

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA