CHP-FETÖ ilişkisinin 10 işareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz işgal girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki tankların arasından ‘darbecilerle görüştükten sonra’ geçtiğinin ortaya çıkması, akıllara Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasındaki şaibeli ilişkiler ağını da gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün bir kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığına getirilmesi ve sık sık gündeme taşıdığı ‘dosyaların’ kaynağına kadar ‘FETÖ bağlantısı’ çıktı, ama bu sorular hep cevapsız kaldı. İşte, Kılıçdaroğlu-FETÖ ilişkisine dair cevapsız sorulardan bazıları:

NEREDEN BİLİYORDUN?

2010’da Deniz Baykal’ı düşürüp bir kaç gün içinde Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı yapan kaset komplosunun, FETÖ mensubu polisler tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, kaset komplosundan kısa süre önce ‘Yakında CHP’de büyük değişiklikler olacak’ dediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu,nereden bildiğine dair soruları hep yanıtsız bıraktı.

PROJE OLDUĞU İDDİASI

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in, kaset komplosuyla birlikte ‘Kılıçdaroğlu’nun bir proje genel başkan olduğuna’ yönelik iddiaları, yanıtsız kaldı.

ABD’DEKİ PAZARLIK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kasetle CHP Genel Başkanı olması karşılığında FETÖ’nün talimatlarını yerine getirdiği ve partiyi örgütün istekleri doğrultusunda yönettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun, 2013’teki ABD ziyareti sırasında burada teröristbaşı Gülen’in temsilcileri ile ne konuştuğuna dair sorular hala cevapsız.

İŞBİRLİĞİ RESMİ BELGEDE

İzmir’de örgüt üyesi işadamlarına dair hazırlanan iddianamede, CHP-FETÖ ilişkisi resmi olarak kayda da geçti. Belgeler ile FETÖ’nün 30 Mart 2014’deki yerel seçimlerde CHP’yi destekleyeceklerine yönelik açıklamaları cevapsız kaldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı Taksim mitinginde bile ‘Terör örgütü FETÖ’ diyemedi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün dünya basınına yaymaya çalıştığı “15 Temmuz bizim değil, Erdoğan’ın kontrollü darbe girişimiydi’ yalanını da gündeme getirdi.

DOSYALARIN KAYNAĞI

Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna açıkladığı dosyaların da, FETÖ tarafından kendisine iletildiği ortaya çıktı. Son olarak Adalet Bakanı Bozdağ’ın ‘Sana ABD’den Adil Öksüz’e dair bir mail geldi mi, gelmedi mi’ sorusuna da Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTTU

17-25 Aralık darbe girişiminden sonra dahi CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının FETÖ’cü isimlerle olan bağlantılarına yönelik kamuoyunda yükselen sorular, hep yanıtsız kaldı. Özellikle CHP’li belediyelerin, FETÖ’cüleri finanse ettiği iddiaları hala yanıtsız.

FETÖ-CHP İŞBİRLİĞİ

CHP Milletvekili Ayman Güler, “30 Mart seçimlerinde (FETÖ ile) ittifak yaptık” dedi. CHP-FETÖ ittifakına dair itirafa ilişkin sorular hala yanıtsız.

NEYİ GÖRÜŞTÜN?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Bosna’ açılımının FETÖ’cü Fidan Tour’un organize ettiği gezide örgütün üst düzey yöneticileri ile ne ‘pazarlığı’ yaptığı sorusu, hala yanıtsı.

FETÖ’YE KALKAN OLDU

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Fatih Günsul, ByLock’tan, gazeteci danışmanı Murat Aksoy FETÖ’den tutuklandı. FETÖ’nün finanse ettiği Karşı Gazetesi’nin Yayın Yönetmeni Eren Erdem CHP’den vekil yapıldı. CHP’li vekiller, FETÖ yayın organlarına destek için görevlendirildi.