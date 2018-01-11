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FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan Hazinedar, CHP'yi karıştırdı

FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan Hazinedar, CHP'yi karıştırdı. Bazı partililer Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı Haznedar'ın partiden atılmasını istedi.

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KULAĞINDAN TUTUP ATMALIYIZ
 
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılması partiyi karıştırdı.
 
HERKES ÇARK ETMİŞTİ 
 
Güneş'in haberine göre: Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Bir kuruş FETÖ'ye para  aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım” sözleriyle Hazinedar’ı savunmuştu. Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının yolsuzluklarını ilk gündeme taşıyan isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Milletvekili Barış Yarkadaş da suçladıkları başkanlar görevden alınınca çark etmişlerdi.

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ihsan11.01.2018 11:50
chp de dürüst adamlarda var demekki ama diktatör kılıçtaroğlunu aşamıyorlar
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EMİN SAMİ11.01.2018 11:02
atmayın besleyin sonra halk sizin hepinizi birlikte atar halk da kurtulur.gökneli nasıl attığınızıda unutmadık,öyle hava atmayın.
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