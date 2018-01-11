FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan Hazinedar, CHP'yi karıştırdı
FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan Hazinedar, CHP'yi karıştırdı. Bazı partililer Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı Haznedar'ın partiden atılmasını istedi.
KULAĞINDAN TUTUP ATMALIYIZ
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılması partiyi karıştırdı.
HERKES ÇARK ETMİŞTİ
Güneş'in haberine göre: Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Bir kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım” sözleriyle Hazinedar’ı savunmuştu. Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının yolsuzluklarını ilk gündeme taşıyan isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Milletvekili Barış Yarkadaş da suçladıkları başkanlar görevden alınınca çark etmişlerdi.
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