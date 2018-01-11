FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan Hazinedar, CHP'yi karıştırdı

KULAĞINDAN TUTUP ATMALIYIZ

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın FETÖ üyeliği ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılması partiyi karıştırdı.

HERKES ÇARK ETMİŞTİ

Güneş'in haberine göre: Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Bir kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım” sözleriyle Hazinedar’ı savunmuştu. Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının yolsuzluklarını ilk gündeme taşıyan isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Milletvekili Barış Yarkadaş da suçladıkları başkanlar görevden alınınca çark etmişlerdi.