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CHP’li belediyenin araç ve hesaplarına haciz

Didim Belediyesi’nden alacağını tahsil edemeyen bir inşaat firması belediyeye ait banka hesapları ile aralarında belediye başkanının makam aracının da bulunduğu araçlara haciz koydurttu. 

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Firmanın avukatı Murat Sultansu, müvekkilinin 30 Mart 2014’teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından belediye aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını belirterek “Oluşan zararlarından dolayı açtığımız tazminat davasını kazandık. Ancak tazminatımız ödenmediği için de gerekli yasal süreci başlattık.” dedi. 

HESAPLARA HACİZ 

Belediyeye başkanının aracının da içinde bulunduğu belediyeye ait 108 araca, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklara haciz işlemi başlattıklarını söyleyen Sultansu Tazminatta kazandığımız 1 milyon 468 bin 326 lira parayı icraya koyduk. Biz bu parayı istedik fakat Didim Belediyesi tarafından ödenmedi. İlgili yasa gereği hemen icraya koymadan gerekli yasal işlemleri yerine getirdik. Ardından belediyenin arabalarına, banka hesaplarına ve üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz koyduk.” diye konuştu. 

BAŞKANI KONUŞTU 

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise, makam aracına konulan haciz işlemini bir saat içinde kaldırdıklarını söyledi. Atabay, “Haciz konusu doğru. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrasına istinaden belediyenin kamu malına hiçbir şekilde haciz konulamaz. Biz de haciz işlemini başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. 

 

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