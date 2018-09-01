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CHP'li Çiçek: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

CHP milletvekili Dursun Çiçek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini açıkladı

  • Star.com.tr
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Daha önce de bir çok konuda el sıkışan CHP ve HDP önümüzdeki yerel seçimde de ittifak içinde yer alacak. 24 Haziran seçimlerinde CHP verdiği destekle terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e sokmuştu. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile 24 Haziran seçimlerinde ittifak yolunu seçen CHP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de HDP'ye göz kırptı. 

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak bir televizyon prpgramında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP ile işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Çiçek, HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini açıkladı. Çiçek, "CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım" dedi.

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