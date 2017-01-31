CHP’li Elif Türkmen'in Ocak faturası 700 bin lira! CHP'liler bile isyan etti

Meclis Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in haberleşme faturasının 1 milyon 189 bin olduğu ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Vekillerin faturası sınırının maaşlarının iki katı olduğu ve divan üyelerinin sınırsız hakka sahip olduğunu belirten Türkmen "TBMM yönetimi tarafından satın alınan bu hak ve hizmetlerin fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Bu bana verilmiş bir hak. Siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim" diyerek kendisini savundu. Bu sözlere TBMM Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Başkanlık, fatura bilgilerinin e-posta olarak milletvekillerine gönderildiğini ve ofislerinde kurulu bilgisayarlardan da harcama bilgilerine ulaşılabildiğini aktardı. Ayrıca hem vekil odalarındaki sabit telefonları hem de vekillerin kullandığı cep telefonlarının TBMM yönetimi tarafından, kamu yararı düşünülerek Meclis'e özel en düşük fiyattan ücretlendirildiği aktarıldı. Türkmen'e tepkiler çığ gibi büyürken, CHP'li vekiller bile duruma isyan etti.

CHP'LİLER BİLE İSYAN ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkmen için "Sayın milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Belki bir miktar ödeme yapabilir" değerlendirmesini yaptı. Türkmen'in 2016 yılına ait 2 milyon liralık telefon ve posta giderleri gündemden düşmeden CHP'li vekilin yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. CHP vekilin 2017 Ocak ayına ait faturasının ise 700 bin lirayı bulduğu öğrenildi. Türkmen'in bir günlük harcamasının 27 bin lira olduğu ortaya çıkarken, CHP'li vekilin tüm uyarılara rağmen iletişim harcamalarında bir kısıntıya gitmemesi dikkat çekti.

REKORA GİDİLİYOR

Meclis Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Türkmen'in günlük iletişim masrafı 27 bin lirayı buluyor. 2017 Ocak faturası 700 bin liraya ulaştı.

ÜST LİMİT GELİYOR

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın haberleşme giderleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk divan toplantısına mutlaka bu konunun gündem maddesi yapılması, makul bir sınırı çizilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Aydın şöyle konuştu: "Geçtiğimiz hafta başkanlık divanını ben toplamıştım. Başkanlık divanında da kısmen bu konuları tartıştık. Böyle bir karar aldık. Bundan sonraki ilk divan toplantısına mutlaka bu konunun gündem maddesi yapılması, bu konuyla ilgili makul bir sınırı çizilmesi gerektiğini o toplantıda da ifade ettik. Arkadaşlarımız, meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Sonuçta geçmişte bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir.". (Takvim)