CHP'li Enis Berberoğlu İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak
CHP'li Enis Berberoğlu İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Berberoğlu 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
- AA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin bozma kararından rücu ederek, yargılamanın 1 Aralık'ta istinafta yapılmasına karar verdi.
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