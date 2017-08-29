CHP'li Erdoğdu'dan skandal sözler: İçki içmek günah değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu skandal bir açıklamaya imza atarak içki içmenin günah olmadığını iddia etti.
CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğdu: "İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde" dedi.
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