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CHP'li Erdoğdu'dan skandal sözler: İçki içmek günah değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu skandal bir açıklamaya imza atarak içki içmenin günah olmadığını iddia etti.

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CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğdu: "İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde" dedi.
 
 
 
 

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