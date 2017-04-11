CHP'li Eren Erdem 'öz yönetim' isteyen DBP'li poz verdi

CHP’li Eren Erdem, “hayır” kampanyası için gittiği Diyarbakır’da halkın “Dediler ki, AK Parti’ye oy vermeyin, HDP’ye oy verin ki bu terör sorunu bitsin. Biz 2 senedir HDP’ye oy veriyoruz, hani terör sorunu bitmedi. CHP’li milletvekilleri gelip HDP’ye oy istiyor” şeklindeki tepkisiyle karşılaşmıştı. Diyarbakır’da umduğunu bulamayan Erdem’in, Silvan’a gittiği ve orada HDP ve DBP’li yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı. Erdem’in birlikte fotoğraf çektirdiği kişilerden biri olan Gülenyüzlü, terör örgütünün hendek-barikat siyasetinde aktif rol aldı.

Gülenyüzlü, terör örgütünün Silvan’daki sözde “öz yönetim” bildirisini okudu. Bu bildiride "Biz Ankara'dan yönetilmek istemiyoruz. Bu yüzden kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz" dedi. Gülenyüzlü’nün okuduğu bildiride devlete adeta meydan okundu. Bildiride özetle şunlar yer aldı:

"Biz Ankara'dan yönetilmek istemiyoruz. Bu yüzden kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz. Ve tabi ki de yöneteceğimiz bu alanda bu halkın önderi olan önder Apo ile bu sistemi uygulayacağız. Bu bizim en meşru hakkımızdır. Önder Apo'nun özgürlüğü Kürdistan halkının özgürlüğüdür.

Geliştireceğimiz bu öz yönetime karşı gelişecek herhangi bir saldırıya karşı öz savunmamızı alacağımızı ya da halka yönelik herhangi bir katliam ya da saldırıya karşı en meşru hakkımız olan öz savunmamızı geliştireceğimizi belirtiyoruz.”