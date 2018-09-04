CHP'li Faik Öztrak: Gündemimizde ittifak yok

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak MYK’nın ardından açıklama yaptı. Öztrak yerel seçimde CHP’nin ittifak yapacağı iddiasına ilişkin olarak, “Gündemimizde ittifak yok” dedi. CHP’de Dursun Çiçek tarafından başlatılan HDP’yle ittifak tartışması krize dönüştü. MYK toplantısının ardından açıklama yapan Öztrak, “Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Tabanda mutabakatı sağlayacak, başka partilere oy veren seçmenlerin oyunu alacak belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” ifadelerini kullandı.

LİSTELERDEN ADAY YAPARIZ

26. Dönem CHP Milletvekili Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek kriterlerine uyan HDP’lileri CHP’den aday gösterebileceklerini ifade etmişti. Katıldığı canlı yayında konuşan Çiçek “HDP’ye oy veren milyonlarca seçmeni, bu ülkenin sadık vatandaşı haline getirmemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı. (Akşam)