CHP’li Mudanya’da Zeytin Katliamı

9 YILDA 612 ZEYTİNLİK TALAN EDİLEREK BİNLERCE KONUT DİKİLDİ

URSA’NIN Mudanya İlçesi’nde inanılmaz bir skandal patlak verdi. CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile iki eski başkan ve eski/yeni 53 meclis üyesi hakkında kanunsuz şekilde 612 zeytinliğin kesilerek konut yapılmasına göz yumdukları için soruşturma başlatıldı. Zeytinlik arazilere yapılan binlerce inşaatın yıkılabileceği, bu inşaatlardan daire satın alan binlerce kişinin mağdur olabileceği belirtildi.

107 PARSEL TALAN

Mudanya Savcılığı’na yapılan bir suç duyurusunda, 2008 ila 2017 yılları arasında belediye meclisinin kararları üzerine belediye encümeninin çok sayıda zeytinlik alana yasalara aykırı şekilde inşaat ruhsatları verdiği iddia edildi. Suç duyurusunun ardından savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan ön inceleme başlatı1masını talep etti. Bunun üzerine Mülkiye Başmüfettişi ile 4 kişilik bilirkişi heyeti Mudanya’ya gelerek incelemelere başladı. Bunun sonucunda ilçede 107 parselin zeytin yasasına aykırı şekilde arsaya dönüştürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine verilen soruşturma izniyle Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile birlikte 2 eski belediye başkanı ve 53 meclis üyesinin yargılanmalarının önü açıldı.

EVLER YIKILABİLİR

Belediye meclisinde zeytinlik katliamına onay veren karara kabul oyu veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eski belediye başkanları Hasan Aktürk ve Erol Demirhisar ile kabul oyu veren 28’i eski 53 meclis üyesi hakkında soruşturma başlatılacak. Mudanya İnsiyatif Grubu üyesi Eyüp Araz, zeytinlikten arsaya çevrilen parsellere yüzlerce konut yapıldığını, bu konutları satın alan binlerce kişinin her an mağdur olabileceğini söyledi. Araz, yasaya aykırı şekilde zeytinlikten çıkarılmış 107 parseldeki inşaatların ruhsatlarının iptal edilebileceğini kaydetti. Araz, şunları ifade etti: “Bu inşaatların oturma izni alamaması, başlamış inşaatların yarım kalması, yapılanların yıkılması söz konusu. Şu anda kimse farkında değil ama bir bakacaksınız ki vatandaş dairesinde otururken tapusu iptal olmuş.”

Eyüp Araz, BİMER üzerinden imara açılan bölgelerin iptali için Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurduklarını da söyledi. Araz, Bursa İl Tarım Müdürlüğü’nün zeytinlik alanın imara açılamayacağı ve arsaya dönüştürülemeyeceği uyarısına rağmen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın “Belediye sınırları içerisinde yetki bendedir” diyerek encümen kararıyla zeytinlikleri arsaya dönüştürdüğünü savundu. Araz, “Yani Mudanya başka bir eyaletmiş gibi, Türkiye’de eyalet sistemi varmış gibi, buranın ağası kralı benim gibi bir uygulamayla. Tarım İl Müdürlüğünün burayı arsaya dönüştüremezsin şeklinde yazı vermiş olmasına rağmen yetki bendedir diyerek zeytinlik alanları arsaya dönüştürüyor” diye konuştu.