Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’li Özel Kur’an’dan rahatsız oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurul Salonu'nun Başkanlık Divanı’nın arkasındaki odada yapılan tadilatları eleştirerek, duvarlara asılan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ayetten rahatsız oldu.

  • ANKARA/STAR
  • 19
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeniden düzenlenen o odaların fotoğraflarını basınla paylaştı. 
 
Özel, TBMM’de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Başkanlık Divanında yapılan tadilatlarla ilgili yaptığı açıklamada, duvarda asılı olan, Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloları göstererek, "Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış.” diyerek, ayetlerden rahatsızlığını dile getirdi. 
 
Ali İmran Suresinin 159. Ayetinin meali de şöyle: "Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever."
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA