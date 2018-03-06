CHP'li Özel'den HDP itirafı: Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile PKK ile arasına mesafe koymayan, eş genel başkanları terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP'yi ziyaret etti.

"KAYGILARIMIZ AYNI!"

HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, AK Parti - MHP ittifakına karşı ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Burada yaptığı açıklamada CHP'li Özel HDP ile tüm tespit ve kaygılarının hemen hemen aynı olduğunu itiraf etti.

Kaynak: SABAH