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CHP'li Pekşen hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan fezleke hazırlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Pekşen'in 9 Ocak'ta katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği bildirildi.

Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Pekşen'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

- Suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak'ta avukatı Aydın aracılıyla söz konusu televizyon programındaki ifadeleriyle kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Pekşen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, 9 Ocak'taki "Türkiye Nereye" adlı televizyon programına katılan Pekşen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri nakledilmişti.

Pekşen'in ifadeleriyle, Erdoğan'a alenen hakaret ettiği belirtilen dilekçede şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin, açıklamalarında geçen hususlar tamamen gerçek dışı olup hayal mahsulüdür. Bu tarz akıl ve mantık dışı iddialarla gündeme gelmek, şüphelinin siyasi alışkanlığı haline gelmiştir ancak konumu ne olursa olsun hiç kimsenin iftira atma ve hakarette bulunma özgürlüğü bulunmamaktadır. Başkalarının onur, şeref ve saygınlığı, ifade özgürlüğünün sınırlarından biri olup, bu sınıra tecavüz edenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir."

Dilekçede, Pekşen hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

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