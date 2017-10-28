CHP'li Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı
CHP İstanbul Milletvekili Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
- AA
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararında, Pavey'in milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 25 Ekim'deki 13'üncü birleşiminde karar verildiği belirtildi.
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