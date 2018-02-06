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PM koltuğunu kapan CHP'li Kadıgil, şehitlerimize hakaret paylaşımlarını sildi

Olaylı CHP kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçilen Sera Kadıgil, gelen eleştiriler üzerine şehitlerimize, ezana ve Türkiye'ye nefret kustuğu paylaşımlarını Twitter hesabından kaldırdı.

  • star.com.tr
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CHP'de son dönemde önemli koltuklara sahip olan ve "Militan" olmak ithamıyla CHP tabanından da tepki gören isimlerin başında gelen Sera Kadıgil, uzun bir süredir skandal demeçleri ve paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.  

Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden Türkiye ile Suriye'nin savaşması durumunda Esed'i destekleyeceğini açıklayan, bunun yanı sıra şehitlerimize, ezana, hatta çocuklara kadar kin ve nefret kusan Kadıgil, gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımları kaldırma kararı aldı.

Sera Kadıgil, daha önce eleştiri ve tepkilere sebep olan paylaşımlarını kaldırmayacağını açıklamış ve halka meydan okumuştu. 

 

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