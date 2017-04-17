CHP'li Tanal'ın 'demokrasi' hazımsızlığı! Halka hakaret etti
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından CHP'li Mahmut Tanal halka hakaret etti. 'Diktatörlük geldi' iddiasında bulunan Tanal, yüzde halkın 'Evet' oyu veren yüzde 51.4'lük kesimine saygı göstermediğini açıkça gösterdi.
Türkiye, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 84 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51.4 olurken, Hayır ise yüzde 48.6'da kaldı.
Gece boyu CHP'den art arda itirazlar gelirken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da halka hakaret etti.
'Evet' diyen vatandaşlara saygı duymadığını göstermekten çekinmeyen Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal'ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.
"BİR ÜLKEYE DİKTATÖRLÜĞÜ DİKTATÖRLER DEĞİL, ONA BOYUN EĞENLER GETİRİR.” Bülent Ecevit— Mahmut Tanal (@MTanal) 17 Nisan 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.