Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'li Tanal'ın 'demokrasi' hazımsızlığı! Halka hakaret etti

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından CHP'li Mahmut Tanal halka hakaret etti. 'Diktatörlük geldi' iddiasında bulunan Tanal, yüzde halkın 'Evet' oyu veren yüzde 51.4'lük kesimine saygı göstermediğini açıkça gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 84 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51.4 olurken, Hayır ise yüzde 48.6'da kaldı.
 
Gece boyu CHP'den art arda itirazlar gelirken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da halka hakaret etti.
 
'Evet' diyen vatandaşlara saygı duymadığını göstermekten çekinmeyen Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal'ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA