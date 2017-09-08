SİHA iftiraları nedeniyle CHP'li Tanrıkulu'na soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin açıklamalarıyla "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan dolayı Başsavcılığımızca hakkında TCK'nın 301. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır" denildi.