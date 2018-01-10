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CHP'li Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini karalamaya çalıştı

CHP Sözcüsü Tezcan, skandal açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerini ve yaptığı anlaşmaları karalamak isteyen Tezcan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin.' dedi.

  • star.com.tr
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Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yine haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin." dedi.

Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.

 

CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan HDP'nin bir kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.

 

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HİÇ KİMSE10.01.2018 12:24
HADDİNİ BİLMEYEN DENSİZLER.
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ahmet10.01.2018 12:19
Bunların ne olduğu belli değilki.Cumhurbaşkanımıza düşman olan her kesimle bunlar dost olurlar.Bunların dediklerini hiç kale almamak lazım.Yeri gelir fetöcü,yeri gelir pkklı,yeri gelir yahudi.Esas sana yurt dışı yasağı getirmek lazım ki.Devlet sırlarını fetöcüler gibi yurt dışına kaçırmasın.
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erguvan10.01.2018 11:14
Bir Ülkede Cumhurbaşkanına Yurt Dışı Yasağı Getirilsin Teklifi Yapmak MANYAKLIKTIR.
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