CHP'li Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini karalamaya çalıştı

Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yine haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin." dedi.

Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.

CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan HDP'nin bir kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.