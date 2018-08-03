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CHP'li vekil Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi.İlk Müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

  • AA
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CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
 
Alınan bilgiye göre, Milletvekili Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.
 
Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.
 
Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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