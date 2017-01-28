CHP'li vekilden ilginç açıklama: 1 milyon 200 bin TL'lik faturanın sorumlusu ben değilim

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme giderinin TBMM tarafından karşılandığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Milletvekili olarak yasama ve siyasi çalışmalarını, birçok yöntemle seçmenleri ve kamuoyu ile paylaştığını belirten Türkmen, bu yöntemlerden bir kısmının SMS, bir kısmının da yazılı bildirim şeklinde olduğunu aktardı.

"Divan üyesi olarak benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım." açıklamasında bulunan Türkmen, kullanılan bu hakkın, tamamen seçmenleri, hemşehrileri ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme, iletişim amaçlı olduğunu vurguladı.

Elif Doğan Türkmen, şunları kaydetti:

"TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekili olarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır."