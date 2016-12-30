CHP’li vekilden provokasyon

Altıok, “Kürt illeri” tabirini kullanarak PKK ile dil ortaklığını gösterdi. Anayasa Komisyonu’nda 29 Aralık’ta yapılan görüşmeler sırasında söz alan Altıok, Çözüm sürecinin çatışma sürecine evrildiğini belirterek, “Bu sorunu çözmek için parlamento çatısı altında ortak akıl, ortak irade, şeffaflık ve tüm partilerin eşit katılımıyla çalışmalar yapılması yönünde çağrılarımız, önerilerimiz, Kürt illerinde sokağa çıkma yasakları, çocuk ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu tekliflerimiz, kanun tekliflerimiz var” dedi. Tutanaklara geçen bu sözler üzerine komisyon üyeleri tepki gösterdi.