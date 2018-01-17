Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'li Yılmaz'dan Afrin üzerinden iç savaş tehdidi: İçeride olaylar patlayabilir

Türkiye’nin sınırındaki terör batağını kurutmak için Afrin’e planladığı operasyondan rahatsız olan CHP’li Yılmaz, “İçeride olaylar patlayabilir.” tehdidinde bulundu.

  • 30
  • 4
  • 6
  • 1
  • 14
  • 0
x

Güneş'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, sınırında terör koridoru oluşturtmamak için Afrin’e düzenlemeyi planladığı operasyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım.” diye konuştu.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
ihsan17.01.2018 13:09
sapıtmış bu chp liler niye iç savaş çıksınki asıl birlik beraberlik olur sizin dışınızda
  • 1
  • 0
Şikayet Et
ado17.01.2018 11:39
ya bu haininin bıraksanız bizleri neredeyse ısıracak bunu nasıl elçi yapmışlar anlayamıyorum lüzümsuzun birisi bunu pek kala almamk lazım şimdi buraları temizledikmi inşallah terör bitiyor bunlar bunun korkusunu yaşıyorlar ama bitecek başka çaresi yok
  • 1
  • 0
Şikayet Et
Halil17.01.2018 10:30
Sıkıyorsa içerdeki patlamayı sen başlat, boyunun ölçünü bi alalım.
  • 2
  • 0
Şikayet Et
murat17.01.2018 10:30
bu adam musul elciliğini işite bir kurşun bile sıkmadan teslim eden hain değpilmi
  • 2
  • 0
Şikayet Et
sami17.01.2018 10:30
siz Ülkeye zarar vermeyin başka bir şey istemiyoruz
  • 2
  • 0
Şikayet Et
 
Ressam Dartar, resminin Külliye´de sergilenmesinin sevincini yaşıyor

Ressam Dartar, resminin Külliye´de sergilenmesinin sevincini yaşıyor

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA