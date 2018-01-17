CHP'li Yılmaz'dan Afrin üzerinden iç savaş tehdidi: İçeride olaylar patlayabilir
Türkiye’nin sınırındaki terör batağını kurutmak için Afrin’e planladığı operasyondan rahatsız olan CHP’li Yılmaz, “İçeride olaylar patlayabilir.” tehdidinde bulundu.
Güneş'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, sınırında terör koridoru oluşturtmamak için Afrin’e düzenlemeyi planladığı operasyonu değerlendirdi.
Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım.” diye konuştu.
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