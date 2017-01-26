CHP'li yöneticilerden Kýlýçdaroðlu'na Meral Akþener önerisi

Kýlýçdaroðlu’nun, kampanyayý referanduma 40 gün kala baþlatacaðý bilgisini verdiði belirtildi. Parti kulislerinde kampanyanýn erken baþlatýlmamasýna mevsim koþullarý ve güvenlik gibi gerekçelerin neden olduðu konuþuluyor. CHP, miting sayýsýnda da azalmaya gidecek, ancak kapalý salon toplantýlarýyla olabildiðince çok kiþiye ulaþmaya çalýþacak. CHP partiler üstü bir kampaya yürütmek isterken MHP tabanýnýda yanýnda görmek istiyor.

MHP tabaný

Alýnan bilgilere göre Kýlýçdaroðlu, “Partiler üstü kampanya yapacaðýz ancak merkezi bir ‘hayýr’ kampanyasýnýn motor gücü gibi gözükmemeliyiz. Farklý siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarý kendi kampanyalarýný yürütmeli” dedi. Kýlýçdaroðlu’nun, “Herkes kendi ‘hayýr’ kampanyasýný kendi yürütmeli. ‘Hayýr’ oyu kullanýlmasýna yönelik mesajlar tek bir elden çýkmamalý” mesajýný verdiði ifade edildi. Kýlýçdaroðlu’nun bazý kurmaylarýndan gelen Meral Akþener ve Ümit Özdað gibi isimlerle temas etme önerilerine ise yanýt vermediði öðrenildi. (Milliyet)