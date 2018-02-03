CHP’liler PYD’ye terörist diyemiyor 

Terör örgütü PYD/PKK’ya ‘terörist’ diyemeyen CHP’den yeni bir skandal açıklama geldi. Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatını eleştiren CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye terör örgütü diiyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi. Habertürk TV’de konuşan Sayek Böke, Kübra Par’ın, “Suriye’de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz” şeklindeki sorusuna skandal cevap verdi.

Terör örgütü PKK’nın, Suriye’deki uzantısı olan PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke, bu soruya, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” ifadeleriyle cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU GİBİ...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz yıl, PKK’nın Suriye kanadı YPG’yi “terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü” söylemişti. CHP’li sözcülerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Özgür Suriye Ordusu hakkında ‘Terörist’ ifadesi isi tepki çekmişti.

CHP milletvekili Selin Sayek Böke, haklarında soruşturma açılan Türk Tabipler Birliği yöneticilerine destek için önceki gün koltuk değnekleriyle bu derneğin önüne gelmişti.

Yazıklar olsun size

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin PYD ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “PDY’nin terör örgütü olduğunu tüm dünya biliyor. Ana muhalefet partisi olarak PYD’ye terör örgütü diyemiyorsanız ve demiyorsanız yazıklar olsun size. TSK ile mücadele eden ÖSO’ya ‘terörist’ diyor, bir başkası efendim ‘PYD’nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgimiz yok’ diyor” dedi.

HDP’nin kötü taklidi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Maalesef CHP çok fazla dönüştürüldü. Kılıçdaroğlu’ndan sonra ‘şu mezhepten, şu memleketten olmayan hiç kimse yönetici olamaz’ hale gelmeye başladı. İstanbul İl Başkanının adını sileyim okuyalım size yazdıklarını HDP’nin başkanı dersiniz. Hiç akla CHP gelmez ama yeni CHP bu yeni CHP, HDP’nin kötü bir taklidi, kötü bir karikatürü” dedi.