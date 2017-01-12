Meclis'te CHP'liler tarafından bacağından ısırılan Muhammed Balta o anları anlattı

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri CHP'li vekiller tarafından provoke edildi. Kürsü işgaliyle Meclis'i işleyemez hale getirmeye çalışan CHP'liler AK Partili vekillere fiili saldırılarda da bulundu. Çıkan arbede sırasında CHP'liler tarafından bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta o anları 24 TV'de anlattı.

Muhammed Balta, "AK Parti ve MHP'nin Meclis Genel Kurulu'na getirdiği 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifine her geçen gün verilen oyların yükselmesine, vesayetten beslenen CHP zihniyetinin bir yansıması dünkü olay. Meclis'teki gerilim gündüz başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bizim arkadaşlarımıza yumruk atmasıyla birlikte hiç tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Biz milletin kürsüsünü işgal eden CHP'lileri oradan uzaklaştırmak istedik. Orada CHP'liler hazırlıklıydı ve arkadaşlarımıza saldırdılar. Ben ve arkadaşlarım da ayırmak için araya girdik. O esnada yere düşen bir milletvekili bacağımdan ısırdı. Kendisinin ismini veremem şu anda. Kamera kayıtlarını istedik. Ondan sonra belli olacak." dedi.

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