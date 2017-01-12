Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Meclis'te CHP'liler tarafından bacağından ısırılan Muhammed Balta o anları anlattı

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında CHP'liler tarafından bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta yaşadığı saldırıyı 24 TV canlı yayınında anlattı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri CHP'li vekiller tarafından provoke edildi. Kürsü işgaliyle Meclis'i işleyemez hale getirmeye çalışan CHP'liler AK Partili vekillere fiili saldırılarda da bulundu. Çıkan arbede sırasında CHP'liler tarafından bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta o anları 24 TV'de anlattı.

 

 

Muhammed Balta, "AK Parti ve MHP'nin Meclis Genel Kurulu'na getirdiği 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifine her geçen gün verilen oyların yükselmesine, vesayetten beslenen CHP zihniyetinin bir yansıması dünkü olay. Meclis'teki gerilim gündüz başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bizim arkadaşlarımıza yumruk atmasıyla birlikte hiç tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Biz milletin kürsüsünü işgal eden CHP'lileri oradan uzaklaştırmak istedik. Orada CHP'liler hazırlıklıydı ve arkadaşlarımıza saldırdılar. Ben ve arkadaşlarım da ayırmak için araya girdik. O esnada yere düşen bir milletvekili bacağımdan ısırdı. Kendisinin ismini veremem şu anda. Kamera kayıtlarını istedik. Ondan sonra belli olacak." dedi.

 

.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD deniz komandosundan şok iddia!

ABD deniz komandosundan şok iddia!

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA