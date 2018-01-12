CHP'liler yine birbirine girdi: 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız, neyi tartışıyoruz

Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Kongresi sonrası başkanlığa seçilen Eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Kumbul, bugün il başkanlığına gelerek görevi teslim aldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, CHP’nin yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski başkan Mustafa Erdem ve yüzlerce partili katıldı.

Devir teslimde konuşan Eski CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'in, sözleri gerginlik çıkardı. Seçim kongresinin tarafsızlık içerisinde geçmediğini ileri süren Erdem, parti genel başkan yardımcılarının tutumlarını eleştirdi, 16 Nisan referandumunda ise eski başkanın görev yaptığı Muratpaşa ilçesinin başarısız olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine partililer arasında arbede yaşandı ve başkanı hedef alan ağır sözler sarf edildi.

"Kongre tarafsız gerçekleşmedi"

Kongrenin beklenen ve özlenen tarafsızlık içerisinde geçmediğini öne süren Mustafa Erdem, "Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceği önüne geçti. Genel Başkan yardımcıları bir yandan, Antalya ben yönetimin iddiası içerisinde. Bir genel başkan yardımcısı düşünün seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini sayın genel başkanını bütün belediye başkanlarını adaylarını listelerine yazma talimatı gerçekleştirin diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir arkadaşlar? Bunun için Antalya’ya mı gelinir. Bir divan başkanı düşünün havaalanını kendisini karşılamaya gelen il başkan yardımcısının olduğu aracına binmeyecek, önceki il başkanının aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanını düşünün, divanı mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde, kongrenin partimize yakışır bir şekilde geçmesi için tek kelime etmedim." dedi.

"70 yılda 7 kez iktidar olamamışız, neyi tartışıyoruz?"

Erdem, eleştirilerinin ardından ise 16 Nisan referandum sonuçlarını açıklayacağını söyledi. Antalya’nın tüm şehirler arasında ‘Evet’ blokundan ‘Hayır’ blokuna dönüşüm açısından birinci il olduğunu söyleyen Erdem, "Ama her ne hikmetse özellikle Muratpaşa’da başarısız, yetersiz kampanyası hat safhadaydı. Bu haksızlıktır, bütün renkleri bir arada çalıştırarak herkese eşit mesafede durarak, herkesi kucaklayarak bu başarı sağlanmıştır" dedi.

Erdem, ilçe ilçe referandum başarı oranlarında ilk 10 sırada Muratpaşa ilçesinin olmadığını söyleyince, partililerden tepki geldi. ‘Ne yalan atıyorsun sen’ diye bağıran partililer Erdem’e saldırmak istedi. Tepkiler üzerine mikrofonu tekrar eline alan Erdem, “70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz. Bizi mi döveceksiniz” dedi. Yeni il başkanı Ahmet Kumbul ise ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Genel Başkan'ın gafı

Gerginlik sonrası konuşan yeni başkan Ahmet Kumbul, "Antalya geçen dönem referandumda neler yapabileceğini hepimize gösterdi. CHP olarak bir arada girdiğimiz yerel seçimleri kaybetmedik. En çok tek yumruk olduğumuz, en çok çalıştığımız dönemde referandumda neler yapabileceğimizi başta ilçe örgütlerimiz sahada bir bir çalışan üyelerimiz bizlere gösterdi. Şahsım adına 19 ilçeyi ziyaret ettim, 2019 hedefinin ortaya koydum. Gayet güzel bir kongre geçirdik ve il yönetimimizi seçtik." dedi. Konuşmasın sonunda ‘sözü Genel Başkanımız Çetin Osman Budak’a veriyorum’ diyen Kumbul’un bu gafını ise, Budak telafi etti.

Konuşmaların ardından partililer sıraya girerek yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul tebrik etti.