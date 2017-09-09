CHP'nin Arakan'a yapılan yardımla ilgili yaptığı küstah açıklamalara Hükümetten sert tepki: Kendi edepsizliklerini ortaya koydular

Akdağ, Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen "AK Parti Aşkale 6. Olağan İlçe Kongresi"ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akdağ, partisinin siyaset sahnesine çıktığı günden bugüne, büyük bir birliktelik, kardeşlik ve hizmet aşkı içerisinde geldiğini söyledi.

Kadınlara ve partisinin kadın kolları teşkilatlarına teşekkür eden Akdağ, "16 yıllık AK Parti mücadelemizde birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız her kardeşimizin değerli çalışmaları var. Ama şunu açıkça ifade etmeliyim ki bizim partimizin birinci derecede görünmeyen kahramanları kadınlarımızdır." ifadesini kullandı.

"Bugünlerde işte falanca parti kuruluyor, kurulacak, adı şu olacak, falan diyorlar ya, toplum mühendisliğiyle, öyle tepeden inme zembil gibi bir şeyle kurulan partilerin bu milletin vicdanında yer bulduğu hiç olmamıştır." diyen Akdağ, şöyle konuştu:

"AK Parti kurulduğunda köylere kadar çıktık. Elimizde bir fotoğraf vardı. Kampanyalarımızın, çalışmalarımızın temel direği olan bir fotoğraf. Üstünde Cumhurbaşkanımızın genç haliyle fotoğrafı ve altında 'Bu şarkı burada bitmez' yazısı vardı. İmam hatipli olduğu için herhangi bir iş imkanı bulamayan, bir üniversiteye devam etme şansı bulmayan kardeşimizle kucaklaştığımızda çok göz yaşı döktük. Ama işte milletin partisi böyle kuruluyor. Milletin partisi gözyaşıyla, milletin adamıyla kuruluyor. Onun için AK Parti ilk seçimlerde iktidara geldi ve AK Parti Türk milletine öz güvenini kazandıran parti oldu."

"Allah'a şükürler olsun büyümemiz devam ediyor"

Bugün ülke topraklarında 3 milyonu aşkın kardeşe ev sahipliği yapıldığını aktaran Akdağ, kendisini ziyaret eden Avrupa Birliğinin İnsani Yardımlardan Sorumlu Türkiye Temsilcisi ile 45 dakikaya yakın görüşmesine değindi.

Akdağ, temsilciye 25 milyar dolardan fazla para harcandığını ve harcanacağını söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şuna inanıyoruz; harcadığımız paralar boşa gitmiyor. Bu paralar millete bereket olarak geri dönüyor. Biz o kardeşlerimize el uzattıkça Allah bize veriyor. Son zamanlarda ekonomimizle çok oynadılar. Zannettiler ki ekonomiyi aşağı doğru indirdiler. Ama Allah'a şükürler olsun, büyümemiz devam ediyor ve daha da iyi olacak. Ben inanıyorum ki Suriye'den Arakan'a elimizi uzattığımızda Resulullah Efendimizin buyurduğu şekilde veren el olmaya devam ettiğimizde Allah bu milletin sırtını asla yere getirmeyecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Arakan'a gitmesini değerlendiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi, bir ekiple Arakan'a gittiler. Bu aslında o kadar önemli bir hadise ki, Birleşmiş Milletlerin sahayı terk ettiği, dünya devletlerinin sadece konuştuğu, sadece uzaktan vah vah ettiği toprağa, oradaki kardeşlerimize el uzatmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanın eşi bir ekiple orada. Ama tuttu yine anamuhalefet partisinin bazı milletvekilleri rahat durmadılar, edep sınırlarını aşan, kendi edepsizliklerini ortaya koyan ifadelerde bulundular. Elbette Arakan'a yardım elimizi uzatacağız."

"PKK'nın sırtını yere yapıştırmış durumdayız"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına değinen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tanrıkulu, terörist PKK'lılara karşı silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan müdahalelere çok ahlaksızca çıkış gösteriyor. Bugüne kadar anamuhalefet partisinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir şeyler duymadık. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Lütfen bu hadsize haddini bildirin. Bu hadsize haddini bildirmezseniz bu millet yarın sandıklarda size haddinizi bir kere daha bildirecektir. Biz Allah'a binlerce kez şükrediyoruz ki bir başka ülkenin eline bakıp da 'Aman ne olur bize bir tane insansız hava aracı verin, biz askerlerimizi, yaralılarımızı, özel harekat polis ve jandarmalarımızı bunların üzerine gönderirken ne yaptıklarını görelim, bilelim. Onları güven altına alalım.' diye. Elimizde bu teknoloji yoktu. Bugün Allah'a şükürler olsun, Türkiye hem insansız hava aracından hem silahlı insanız hava aracından üretir duruma geldi. İşte adı Sezgin olan bu milletvekili gerçekten yaptığı bu edepsizlikten dolayı büyük Türk milletinden özür dilemelidir. Kendisinin büyük bir özür borcu var. Genel başkanı ve partisinin de kendisine haddini bildirmesi gerekir. Ama şükürler olsun PKK'nın sırtını yere yapıştırmış durumdayız. Allah'ın izniyle bir daha da yerden kalkamayacak."